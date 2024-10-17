Донские гречку и чечевицу попробуют в Египте

В скором времени две ростовские компании начнут поставки в Египет гречки и чечевицы, выращенной донскими аграриями – контракт об этом на выставке "Фуд Африка 2024" в Каире подписали их представители.

Представители донских компаний "Агро Виктория" и "Маяк" 9-й ежегодной Международной выставке пищевой индустрии и агропромышленного сектора "Фуд Африка 2024", проходившей в Каире, подписали контракт на поставку в будущем 2025 году гречки и чечевицы в Египет, сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Руководители донских предприятий за три дня работы выставки провели порядка 500 встреч и деловых переговоров с египетскими партнерами. Донской регион продолжает развивать свой экспортный потенциал в области сельского хозяйства, и в частности - в поставках готовой продовольственной продукции"

- глава Минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский

Новое соглашение открывает большие перспективы для донских предприятий – в скором времени их продукты будут очень востребованы на международном рынке, - отметил министр, передает "Интерфакс".

Напомним, Ростовская область уже поставляет в африканские страны 73 млн т продукции аграриев региона на общую сумму в $1,9 млрд.