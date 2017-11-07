На Дону введут звание "Почетный донор"

Сегодня донское правительство приняло решение ввести в регионе новое звание "Почетный донор Ростовской области", которое будут присваивать с 1 января 2025 года.

Сегодня в Ростовской области прошло заседание правительства, участники которого приняли решение учредить новое звание "Почетный донор Ростовской области" – оно будет присваиваться с 1 января 2025 года, сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Получить почетное звание, как и нагрудный знак "Почетный донор Ростовской области" и удостоверение, будет непросто – для этого кровь нужно будет сдать бесплатно как минимум тридцать раз, передает "АиФ-Ростов".

Также доноры донской "Станции переливания крови", которые выполнили требования, ежегодно будут получать денежные выплаты – их сумма в сообщении не раскрывается, добавили в областном Минздраве.