Как стать донором крови: польза, противопоказания, вознаграждение

За прошедшие несколько дней с террористической атаки в ”Крокус Сити Холле” около 25 тыс. россиян сдали кровь для пострадавших. И в целом институт донорства укрепляет позиции: ежегодно все больше людей добровольно становятся донорами. О том, что нужно для того, чтобы стать донором крови, напоминаем в этом материале.

Многие хотя бы раз в жизни сдавали кровь, есть и те, кто носит звание почетного донора.

В чем польза донорства?

Донорство крови - чрезвычайно важный с медицинской точки зрения акт добровольной помощи человека другим людям. Все медицинские учреждения постоянно нуждаются в крови для переливания пациентам, и взять ее можно только у добровольных доноров. В свою очередь доноры, которые сдают кровь, могут на себе ощутить все плюсы процедуры:

сдавая кровь человек помогает другим, проявляя свои лучше качества; быть донором крови означает быть частью сообщества; любое благое дело позитивно сказывается, в первую очередь, на эмоциональном состоянии, в том числе снижается риск депрессии.

Кроме того, быть донором крови полезно тем, у кого, в частности, генетическое заболевание гемохроматоз, которое характеризуется чрезмерным накоплением железа в крови. Отдавая свою кровь, люди с таким диагнозом облегчают свое состояние.

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Сколько берут крови у донора?

Стандартная порция крови, которая забирается у донора составляет 450-500 миллилитров крови, то есть примерно 1/10 от общего объема крови в здоровом организме. Кровь нельзя сдавать при низком гемоглобине. Если вы не знаете, какой у вас уровень гемоглобина, ничего страшного: до процедуры сдачи крови у вас обязательно проверять этот показатель, и если он окажется ниже 120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин, донорскую кровь вы сдать не сможете.

Противопоказания к донорству

Чтобы стать донором крови или плазмы (части крови), существует целый ряд медицинских условий, которым должен соответствовать потенциальный донор. Противопоказания к донорству, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 2020 года есть двух видов: временные и постоянные.

К временным относятся:

масса тела ниже 50 кг

недавнее оперативное вмешательство (4 месяца)

общение с носителями вирусов гепатита B и С, а также ВИЧ (должно пройти не менее 4 месяцев после контакта)

аллергия в стадии обострения

перенесенные малярия и тиф (малярия - 3 года ограничение на донорство, тиф - 1 год)

беременность и лактация

вакцинация (от года до 10 дней в зависимости от вакцины)

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Категорически нельзя сдавать донорскую кровь:

тем, кто переболел гепатитом B и С. Донором после гепатита А (желтухи) можно быть, однако с момента выздоровления должно пройти не менее года.

больным ВИЧ

тем, кто имеет в анамнезе болезни центральной нервной системы

при психических расстройствах

при злокачественных опухолях

тем, у кого сердечно-сосудистые заболевания, астма, эмфизема, мочекаменная болезнь и болезни соединительной ткани

слепым, глухим и немым.

при лучевой болезни

при псориазе и экземе

инвалидам I и II группы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что происходит в организме донора после сдачи крови?

Сдача донорской крови (или плазмы) не влияет отрицательно на организм человека. Во время и после процедуры медперсонал следит за состоянием здоровья донора, а до конца дня рекомендуется воздержаться от тяжелой физической нагрузки. Все показатели крови восстанавливаются в течение максимум 3-4 дней после сдачи крови.

Можно ли сдавать кровь при болезни?

Будучи больным сдавать кровь категорически нельзя, поскольку таким образом потенциальный донор угрожает усугубить как свое состояние здоровье, так и навредить медицинскому персоналу, который работает на донорских пунктах. Более того, после перенесенных в частности, ангины, гриппа и ОРВИ должно пройти не менее месяца, прежде, чем можно сдавать кровь. Также важно помнить, что после приема антибиотиков нужно подождать не менее 14 дней, после чего можно попробовать себя в роли донора. Анальгетики не следует принимать за три дня до сдачи донорской крови.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли сдавать кровь тем, у кого татуировки?

Сдавать кровь людям с татуировками можно. Временный запрет на донорство касается только тех, кто делал татуировку или любую другую косметологическую процедуру, предусматривающую вмешательство в кожный покров, менее чем за четыре месяца до предполагаемого донорства.

Можно ли сдавать кровь, если куришь?

Курящим людям не воспрещается сдавать кровь, если у них нет противопоказаний. При этом врачи рекомендуют воздержаться от курения как минимум за два-три часа до процедуры сдачи крови.

Донорство крови при месячных

Женщинам сдавать кровь во время месячных не воспрещается, тем не менее потенциальный донор должен исходить из собственного состояния здоровья, решаясь на процедуру в начале цикла. Наиболее благоприятным временем для сдачи донорской крови, по мнению врачей, считается период накануне месячных: за два-три дня до начала цикла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли сдавать кровь, если поел?

Донорскую кровь можно и нужно сдавать после еды. Более того, перед самой сдачей крови в донорском центре каждый, кто намерен пройти процедуру, пьет сладкий чай с печеньем для улучшения кровотока и хорошего самочувствия. Накануне сдачи крови не рекомендуется есть жирную, чрезмерно соленую и острую пищу. Алкоголь не следует пить за два дня до донорства.

На что проверяют кровь перед сдачей?

Любой потенциальный донор перед тем, как быть допущенным к процедуре сдачи крови (или плазмы) заполняет специальную анкету, отвечая на вопросы, касающиеся возможных противопоказаний к донорству, а также сдает кровь на анализ. Кровь перед сдачей проверяют на уровень гемоглобина, количество эритроцитов и тромбоцитов, а также содержание белка. Также проверяется наличие маркеров вируса гепатита B, C, ВИЧ и сифилиса. Также перед донорством определяется группа крови и резус-фактор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли сдавать кровь при диабете?

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ о донорстве крови от 2020 года, сахарный диабет (как и любое другое эндокринное заболевание) является противопоказанием к сдаче крови в стадии декомпенсации (нарушение работы внутренних органов). Тем менее врачи не рекомендуют людям, страдающим диабетом любого типа, сдавать донорскую кровь из-за повышенного содержания сахара, что может навредить реципиенту, то есть получателю, поскольку повышенный сахар замедляет процесс заживления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли сдавать кровь, если принимаешь антидепрессанты?

Люди, которые принимают антидепрессанты могут сдавать кровь при отсутствии других противопоказаний, а также если личный врач принимающего данную группу лекарств не видит оснований для препятствования процедуре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Финансовое вознаграждение за донорство крови?

Всем донорам, сдающим кровь, выплачивается денежная компенсация, которая составляет 5% от действующего в том или ином регионе прожиточного минимума. Это так называемая ”компенсация на обед” для восстановления сил после процедуры. Стать донором можно, обратившись в ближайший центр донорства крови. Женщинам в год можно сдавать кровь не чаще, чем раз в три месяца, мужчинам - раз в 2,5 месяца.

Почетным донором можно стать, сдав кровь не менее 40 раз. В России почетным донорам в 2024 году полагается единовременная выплата в размере чуть более 17 тысяч рублей. Кроме того, почетным донорам в стране предоставляются следующие льготы:

отпуск в любое время, выбранное донором

льготные путевки в санаторий

медицинские услуги по ОМС вне очереди.

Кроме того, каждый регион на свое усмотрение может обеспечивать дополнительные льготы для почетных доноров.