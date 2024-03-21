Свыше 4000 москвичей сдали кровь для выживших в "Крокус Сити холле"

Московские медики рассказали о рекордном количестве желающих сдать кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити холле". Они отметили, что донорские пункты продолжат работать до последнего донора.

Московский депздрав вечером отчитался о первом дне приема доноров крови для госпитализированных в столичные и подмосковные клиники посетителей "Крокус Сити холла", раненых накануне во время теракта. Врачи поведали об огромном потоке желающих поделиться кровью, чтобы помочь спасению выживших.

Всего за день донорами крови и плазмы стали свыше 4000 жителей и гостей столицы, причем очередь образовалась еще утром, перед открытием донорских пунктов

"Большое количество желающих помочь пострадавшим собралось уже к открытию Центра крови имени О. К. Гаврилова, а прибывавший в течение дня поток горожан стал беспрецедентным"

– Департамент здравоохранения Москвы

На всех пунктах доноры могли выпить воды и чая и даже перекусить подходящими для сдачи крови продуктами. Очереди были такие большие, что ожидающим было предложено дожидаться в теплых автобусах.

В Депздраве сообщили, что донорские пункты работают до последнего донора, а завтра будут открыты с восьми утра.