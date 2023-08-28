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Госизменник из Ставрополья предстанет перед судом

Госизменник из Ставрополья предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель Ставропольского края ответит за госизмену и терроризм. Он планировал устроить теракт по заданию запрещенной в России организации.

Мужчина из Ставропольского края обвиняется в государственной измене и терроризме, против него возбудили дело, сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

Житель планировал выполнять задания запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Он готовил поджег административного здания.

Мужчина хранил в лесном тайнике самодельное зажигательное устройство. Он также вербовал в организацию и других граждан.

Террорист был задержан, против него завели дело о подготовке террористического акта и государственной измене.

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