Рецидивист пытался примкнуть к террористам на Ставрополье

17 лет колонии получил житель Ставропольского края по решению Южного военного суда.
Суд признал вину жителя Ставрополья, который находясь в заключении умудрился вступить там в террористическую организацию.
«Установлено, что Антонов, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставрополья за ранее совершенные им преступления, добровольно вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации»
– пресс-служба УФСБ России по региону
Правоохранители отметили, что осужденный намеревался совершать преступления от имени этого террористического объединения.
В итоге, ближайшие 17 лет осужденному предстоит провести за решеткой.