Рецидивист пытался примкнуть к террористам на Ставрополье

Опубликовано: 16:25, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

17 лет колонии получил житель Ставропольского края по решению Южного военного суда.

Суд признал вину жителя Ставрополья, который находясь в заключении умудрился вступить там в террористическую организацию.

«Установлено, что Антонов, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставрополья за ранее совершенные им преступления, добровольно вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации»

– пресс-служба УФСБ России по региону

Правоохранители отметили, что осужденный намеревался совершать преступления от имени этого террористического объединения.

В итоге, ближайшие 17 лет осужденному предстоит провести за решеткой.