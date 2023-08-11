РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Издевавшаяся над детьми жительница Ставрополья отправится в колонию 

Издевавшаяся над детьми жительница Ставрополья отправится в колонию 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бившая приемных детей ставропольчанка проведет в колонии несколько лет. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. 

Жительница ставропольского Георгиевска ближайшие три с половиной года проведет в колонии за издевательства над детьми. Так решил местный суд. 
Следствие установило, что она оформила опеку над двумя нездоровыми детьми. Она не только не обеспечила им надлежащие условия жизни, но и систематически била. 

«Осужденная систематически наказывала малолетних, нанося различными предметами телесные повреждения. Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены с учетом особенностей детей»

 – СУСК России по региону 

В настоящее время пострадавшие находятся в детском доме

В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера

В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version