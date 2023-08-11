Издевавшаяся над детьми жительница Ставрополья отправится в колонию 

Опубликовано: 23:25, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бившая приемных детей ставропольчанка проведет в колонии несколько лет. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы.

Жительница ставропольского Георгиевска ближайшие три с половиной года проведет в колонии за издевательства над детьми. Так решил местный суд.

Следствие установило, что она оформила опеку над двумя нездоровыми детьми. Она не только не обеспечила им надлежащие условия жизни, но и систематически била.

«Осужденная систематически наказывала малолетних, нанося различными предметами телесные повреждения. Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены с учетом особенностей детей»

– СУСК России по региону

В настоящее время пострадавшие находятся в детском доме