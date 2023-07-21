В Дагестане возбудили дело из-за издевательств над пациентом психдиспансера

Опубликовано: 11:10, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После распространившихся в сети кадрах со сценами издевательств над пациентом психдиспансера в Махачкале было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Дагестанские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с фактом издевательства над пациентом психоневрологического диспансера в Махачкале.

Накануне в интернете получило распространение видео, на котором сотрудница медучреждения душит пожилого мужчину подушкой, а другая смеется за кадром.

«В СМИ и социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором медицинский персонал психоневрологического интерната Махачкалы совершает противоправные действия в отношении пожилого пациента, снимая происходящее на камеру»

– пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ситуация находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

По словам прибывшей на место главы республиканского Минздрава Татьяны Беляевой, власти республики сделают все, чтобы подобные инциденты не повторялись.

«После служебной проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы для соответствующего наказания сотрудницы, издевавшейся над пациентом. Будет сделано все, чтобы такие случаи были невозможны!»

– Татьяна Беляева

Напомним, что накануне стало известно об увольнении фигуранток дела, работавших в данном медучреждении. Также сообщалось о том, что лечащий врач, старшая медсестра и заведующий отделением получили выговоры. Исполняющий обязанности главного врача получил замечание.