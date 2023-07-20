Сотрудницы психдиспансера в Дагестане лишились работы из-за издевательств над пациентом

Опубликовано: 18:58, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Дагестана уволили с работы двух сотрудниц психдиспанцера. Было установлено, что женщины издевались над одним из пациентов.

В Махачкале уволили с работы двух женщин, работавших в психдиспансере. Об этом информирует Минздрав Дагестана.

Было установлено, что сотрудницы медучреждения издевались над одним из пациентов.

"По результатам служебной проверки факты, опубликованные на видео из психоневрологического диспансера, подтвердились. Двое сотрудников младшего медперсонала, участвовавшие в этом, уволены"

– Минздрав РД

В министерстве также рассказали, что в связи со случившимся лечащий врач, старшая медсестра и завотделением получили выговоры, а и.о. главврача сделали замечание.

Теперь оценкой действий уволенных женщин займутся сотрудники правоохранительных органов.