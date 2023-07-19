Метателя гранаты в дом пенсионера ищут в Дагестане

Неизвестный забросил гранату в окно дома пенсионера из Махачкалы и скрылся. Полиция ведет поиски подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
В дом пенсионера из Махачкалы ночью залетела граната, ведется следствие, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.
Инцидент произошел в 22:25 мск на улице Хизроева. Неизвестный закинул гранату в окно частного дома, в котором жил 65-летний мужчина. Преступник убежал с места произошедшего.
В настоящее время полицейские города ведут оперативно-разыскные мероприятия по поимке метателя гранат. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.