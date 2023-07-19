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Метателя гранаты в дом пенсионера ищут в Дагестане

Метателя гранаты в дом пенсионера ищут в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неизвестный забросил гранату в окно дома пенсионера из Махачкалы и скрылся. Полиция ведет поиски подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

В дом пенсионера из Махачкалы ночью залетела граната, ведется следствие, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

Инцидент произошел в 22:25 мск на улице Хизроева. Неизвестный закинул гранату в окно частного дома, в котором жил 65-летний мужчина. Преступник убежал с места произошедшего.

В настоящее время полицейские города ведут оперативно-разыскные мероприятия по поимке метателя гранат. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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