Метателя гранаты в дом пенсионера ищут в Дагестане

Опубликовано: 18:13, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неизвестный забросил гранату в окно дома пенсионера из Махачкалы и скрылся. Полиция ведет поиски подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

В дом пенсионера из Махачкалы ночью залетела граната, ведется следствие, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

Инцидент произошел в 22:25 мск на улице Хизроева. Неизвестный закинул гранату в окно частного дома, в котором жил 65-летний мужчина. Преступник убежал с места произошедшего.

В настоящее время полицейские города ведут оперативно-разыскные мероприятия по поимке метателя гранат. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.