Махачкале вернули земельный участок в центре города

Участок земли площадью в 1 тыс кв м в центре Махачкалы на проспекте Имама Шамиля был приватизирован в 2015 году, затем его оформили в частную собственность и разделили на два отдельных участка, которые и продали разным людям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Как показало проведенное расследование, в частную собственность участок был оформлен по поддельным документам, а значит, сделка была недействительной, как и договоры о его купле-продаже. Прокуратура города обратилась в суд, потребовав вернуть землю в городскую собственность, и ее требования суд поддержал, передает "АиФ-Дагестан".
Приговор суда уже вступил в законную силу, он направлен на исполнение в управление Росреестра по Дагестану. А вот в отношении продавших землю по "липовым" документам возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".