Махачкале вернули земельный участок в центре города

Опубликовано: 11:41, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решением Советского районного суда Махачкалы в муниципальную собственность дагестанской столицы вернули земельный участок в центре города, приватизированный по поддельным документам.

Участок земли площадью в 1 тыс кв м в центре Махачкалы на проспекте Имама Шамиля был приватизирован в 2015 году, затем его оформили в частную собственность и разделили на два отдельных участка, которые и продали разным людям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Как показало проведенное расследование, в частную собственность участок был оформлен по поддельным документам, а значит, сделка была недействительной, как и договоры о его купле-продаже. Прокуратура города обратилась в суд, потребовав вернуть землю в городскую собственность, и ее требования суд поддержал, передает "АиФ-Дагестан".

Приговор суда уже вступил в законную силу, он направлен на исполнение в управление Росреестра по Дагестану. А вот в отношении продавших землю по "липовым" документам возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".