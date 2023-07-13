Дело о коррупции: задержан замглавы Минцифры России

Опубликовано: 19:06, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замминистра цифрового развития подозревается в коррупции. Он задержан в Москве, ведется расследование.

Следственный комитет задержал в столице замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления"

– официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

Подозреваемый в преступлении чиновник может быть отправлено в СИЗО, об этом ходатайствует следствие.

Паршину предъявлено обвинение, проводится расследование, вскоре в Басманном суде состоится заседание.

"В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам"

– пресс-служба ведомства

Через десять дней Максиму Паршину исполнится 47 лет. Он окончил МГУ, затем более 20 лет трудился в Минэкономразвития. Также Паршин успел поработать заместителем гендиректора "Почты России", замглавы Федеральной службы по труду и занятости. Текущий пост он занимает чуть менее пяти лет, замглавы Минцифры его назначил Дмитрий Медведев, в то время премьер-министр РФ.