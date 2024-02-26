Подземные толчки потрясли Ингушетию

В Ингушетии 3 марта зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,4, очаг располагался на глубине 14 км. Местные жители не почувствовали землетрясение.

Пресс-служба МЧС России по Республике Ингушетия сообщила о ночном землетрясении, которое произошло 3 марта в регионе. Магнитуда сейсмособытия составила 2,4.

Подземные толчки произошли в 21:13 на территории Джейрахского района. Их очаг располагался на глубине 14 км. В ведомстве отметили, что погибших, а также пострадавших и разрушений нет.

Подчеркивается, что жители района не почувствовали землетрясение. При этом, как добавили в МЧС, все службы функционируют в штатном режиме.