Вестник Кавказа

Подземные толчки потрясли Ингушетию

Подземные толчки потрясли Ингушетию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии 3 марта зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,4, очаг располагался на глубине 14 км. Местные жители не почувствовали землетрясение.

Пресс-служба МЧС России по Республике Ингушетия сообщила о ночном землетрясении, которое произошло 3 марта в регионе. Магнитуда сейсмособытия составила 2,4.

Подземные толчки произошли в 21:13 на территории Джейрахского района. Их очаг располагался на глубине 14 км. В ведомстве отметили, что погибших, а также пострадавших и разрушений нет.

Подчеркивается, что жители района не почувствовали землетрясение. При этом, как добавили в МЧС, все службы функционируют в штатном режиме.

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