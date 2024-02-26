На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение

Около полутора часов назад Турцию потрясло небольшое землетрясение. Его очаг находился на 7-километровой глубине
В пятницу вечером на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Об этом сообщили местные сейсмологи.
Подземные толчки случились в провинции Кахраманмараш в 17:09 (совпадает с московским), их магнитуда составила 4,1.
Очаг располагался на глубине 7 тыс метров.
Согласно последним данным, в результате землетрясения ни один человек не пострадал.
Напомним, в феврале прошлого года провинцию Кахраманмараш в течение 24 часов потрясли два сильнейших землетрясения, в результате чего погибли более 53 тыс человек.