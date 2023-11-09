Почти 30 участников беспорядков в аэропорту в Дагестане обжаловали арест

Верховный суд Дагестана продолжает получать материалы по делам о беспорядках в аэропорту, случившихся три недели назад. Свой арест попытались обжаловать уже более двух десятков человек.

Почти 30 фигурантов резонансного уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября, обжаловали свой арест. Об этом заявили в Верховном суде Дагестана.

"Поступило всего 27 обжалуемых материалов по мере пресечения обвиняемым по ч.2. ст.212 УК РФ. Каждый фигурант арестован в среднем на срок 1 месяц и 25 дней. Кому-то на день-два больше дали"

– глава пресс-службы ВС РД

Зарема Мамаева обратила внимание на то, что к настоящему времени суд оставил в силе решение районных судов в отношении 23 человек.

Беспорядки в аэропорту

В конце октября в Махачкалу прибыл самолет из Израиля, после чего в воздушную гавань города проникли полторы сотни человек. Погромщики проверяли у посетителей, есть ли у них израильский паспорт, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. В результате беспорядков пострадали два десятка человек.