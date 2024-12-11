Вестник Кавказа

Еще четверых участников махачкалинских беспорядков осудили на Ставрополье

Еще четверых участников махачкалинских беспорядков осудили на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четырем жителям Дагестана предстоит провести в колонии ближайшие 7-8 лет. Их осудили за участие в резонансных событиях, произошедших в аэропорту республиканской столицы позапрошлой осенью.

Петровский районный суд Ставропольского края определился с наказанием для четырех жителей Дагестана, участвовавших в беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом поведали 21 марта в краевой прокуратуре.

Мужчинам предстоит провести в колонии по меньшей мере 7 лет.

"Суд с учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым от 7 до 8 лет колонии общего режима"

– пресс-служба прокуратуры

Напомним, осенью 2023 года толпа людей проникла в аэропорт дагестанской столицы, чтобы найти людей, прилетевших в республику из Израиля. Произошли беспорядки, в ходе которых имуществу воздушной гавани был причинен ущерб на сумму, превышающую два десятка миллионов рублей.

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