Штрафы заставили предпринимателя снести кафе в Минводах

В Минеральных Водах предприниматель снес самовольно построенное кафе. Ранее суд неоднократно выписывал штрафы хозяину заведения.

Предприниматель из Минеральных Вод после нескольких штрафов снес кафе, которое он возвел самовольно, сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Ставропольскому краю.

Ранее здание было признано незаконно построенным, а мужчину обязали ликвидировать строение из собственного кармана. Но он не спешил выполнять судебное решение.

Судебные приставы инициировали исполнительное производство, а также заявили местному бизнесмену, что игнорирование решения суда повлечет за собой последствия.

В результате на владельца кафе наложили исполнительный сбор в размере 5 тыс рублей и предупредили о возможном привлечении к административной ответственности.

Отмечается, что после четвертого штрафа мужчина ликвидировал самовольно построенное заведение.