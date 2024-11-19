Вестник Кавказа

Еще семеро прогромщиков в аэропорту Махачкалы предстанут перед судом

Еще семеро прогромщиков в аэропорту Махачкалы предстанут перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе состоится суд над семью уроженцами Дагестана. Они участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Семеро жителей Дагестана ответят в ставропольском суде за беспорядки в махачкалинском аэропорт в октябре 2023 года, пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Обвинение предъявлено Арслану Магомедову, Баширу Магомедову, Джамалу Ибавову, Ильясу Насуеву, Камилу Ибрагимхалилову, Микаилу Разакову и Руслану Муртазалиеву.

Как заявило следствие, 29 октября 2023 года арестованные участвовали в погромах в махачкалинской воздушной гавани из ненависти к израильским гражданам.

Отмечается, что тогда аэропорту дагестанской столицы был нанесен многомиллионный ущерб, а 23 сотрудника правоохранительных органов получили травмы.

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