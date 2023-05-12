Пилотов самолета ослепили в Москве

Опубликовано: 16:28, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет в Москве имел проблемы с посадкой - кто-то направил пилотам в глаза лазерный луч. Инцидент произошел в ночь на 12 мая, утром часть рейсов из столичных аэропортов была отменена без пояснения причин.

Минувшей ночью в московском аэропорту произошел инцидент, затруднивший посадку самолета, прибывшего из Сочи.

Пилоты были ослеплены лучом лазера. Самолет заходил на посадку в Москве, когда на высоте 4,8 км в кабину проник яркий луч. О происходящем командир воздушного судна доложил диспетчеру. Он также сообщил, что сможет посадить лайнер. Придя в себя, пилоты выполнили необходимое, самолет с сотней пассажиров, возвращающихся после отдыха в Сочи, благополучно приземлился.

Правоохранители выясняют, кто направил лазер в глаза пилотов, пишет Telegram-канал Mash.

Утром 12 мая, согласно данным Яндекс.Расписания в Москве, несмотря на благоприятную погоду, случилась массовая отмена рейсов. Причины отмены и изменения вылета рейсов в авиагаванях столицы не раскрываются. Всего от расписания отошел 21 рейс.