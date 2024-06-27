Вестник Кавказа

Переплыть Каспийское море решил путешественник из Великобритании

Переплыть Каспийское море решил путешественник из Великобритании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пересечь вплавь Каспийское море собирается британский путешественник. Заплыв мужчина начнет в Казахстане и завершит в Азербайджане.

Переплыть Каспий планирует британский путешественник Карл Бушби, сообщает BBC.

Исторический заплыв запланирован на середину августа. Мужчина установил, что ранее никто в мире не переплывал Каспийское море. Переплыть водоем путешественник собирается между Казахстаном и Азербайджаном, всего преодолеть нужно будет 300 км.

Сопровождать путешественника на всем протяжении маршрута будет катер поддержки. Также к европейцу в заплыве присоединятся два члена сборной Азербайджана по плаванию.

Кругосветное путешествие Бушби длится уже более 25 лет. Мужчина поставил целью обогнуть земной шар не прибегая к услугам какого-либо транспорта. В основном он путешествует пешком. Переплыть Каспий он решил на фоне невозможности пешком пересечь ни Россию, ни Иран.

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