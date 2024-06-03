Пятигорск останется без света на 3 часа

С 9:00 до 12:00 на 7 улицах Пятигорска погаснет свет. Причина – профилактические работы на подстанции.

В Пятигорске 10 июня жителям предстоит подготовиться к отключению электричества на семи улицах. Отключение электричества вызвано необходимостью проведения технических работ на сетях электроснабжения. Это стандартные процедуры, направленные на обеспечение надежности работы электросетей и исключение возможных аварийных ситуаций.

«Под отключение попадут дома на семи улицах: Теплосерной, Садовой, Луначарского, Войска Терского, Волжского полка, Атамана Платова, Атаманской»

– пресс-служба городской администрации

Отключение запланировано на 10 июня с 9:00 до 12:00. Жителям необходимо учесть это при планировании своих дел и подготовиться заранее. Рекомендуется зарядить мобильные устройства, при необходимости приобрести фонари или свечи, а также запастись необходимыми товарами, которые могут понадобиться во время отключения электричества.