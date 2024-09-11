В Пятигорске временно отключат свет

Некоторые улицы Пятигорска временно останется без света 30 сентября. Это связано с ремонтными работами на подстанциях и на воздушных линия электропередач.

30 сентября жители Пятигорска столкнутся с временными отключениями электроэнергии. Данная мера вызвана необходимостью проведения ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях электропередач.

«С 9 часов до 11 часов 30 минут 30 сентября света не будет в доме по улице Ермолова, 46. С 9 до 12 часов – по переулку Цементному (нечетная сторона: № 17 – 31, четная сторона: № 22 – 26) и улице 17 Марта (нечетная сторона: № 1 – 35, четная сторона: № 2 – 32). С 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут – по улицам Рубина, Власова, Дзержинского (нечетная сторона: № 65 – 73, четная сторона: № 42 – 72), Красной, Федько (нечетная сторона: № 1 – 5, четная сторона: № 2 – 8), Дегтярева (нечетная сторона: № 1 – 23). С 13 часов 30 минут до 17 часов ограничение коснется села Винсады. Здесь электричества не будет в зданиях по улице Ленина (четная сторона: № 174 – 194)»

– «Пятигорскэнерго»

Ремонтные работы на электросетях – это стандартная практика, направленная на поддержание надежности и безопасности энергетической инфраструктуры.

В ходе ремонта специалисты проверят оборудование, заменят изношенные элементы и проведут тестирование систем автоматизации. Воздушные линии электропередач также требуют регулярного ухода. На этих сооружениях могут скапливаться загрязнения, а погодные условия, такие как сильные ветры или дожди, могут негативно сказаться на их состоянии. Ремонтные работы будут включать в себя осмотр изоляции, замену опор и другие действия, направленные на устранение недостатков.