Горячую воду отключат в Новороссийске в пятницу

В Новороссийске в пятницу состоится масштабное отключение горячей воды. Отключение затронет свыше 70 многоэтажек.

Горячее водоснабжение будет отключено 20 сентября у части жителей Новороссийска, предупреждает Муниципальный центр управления города.

Воду отключат в пятницу с 05.00 и до окончания работ. Запланировано проведение ремонта на поврежденном трубопроводе - утечки выявлены на теплосети от котельной «Южная».

В зоне отключения горячей воды окажется свыше 70 многоэтажных домов, а также городская больница №3, поликлиника «Авиценна» и коррекционный детский дом. Горячей воды не будет у жителей четных домов по улице Дзержинского, от 126 до 156, Карамзина, от 2/8, до 57, Куникова, часть домов по нечетной стороне с 1 по 21, Энгельса, с 66 по 95, а также в ряде многоэтажек на ул. Рубахо, ул. Черняховского, ул. Чехова, ул. Алексеева, ул. Глухова, ул. Суворовская, ул. Набережная и пр. Ленина.