Цены на квартиры взлетели в Новороссийске, Анапе и Сочи

Квартиры на курортах Краснодарского края за год подорожали на 14%. Больше всего Новороссийске, Анапе и Сочи.

Квартиры на курортах Краснодарского края давно привлекают внимание как покупателей, так и инвесторов. В 2023 году наблюдался заметный рост цен на жилье на вторичном рынке по всему черноморскому побережью, превышающий 14%.

Наименьший рост цен зафиксирован в городах Геленджик и Туапсе. В Геленджике цены поднялись на 7,6%, достигнув уровня в 226 157 рублей за кв м. В то же время в Туапсе стоимость жилья увеличилась на 10%, превысив 138 764 рубля за квадрат.

Сильнее всего цены выросли в Новороссийске, где средняя стоимость кв м поднялась на 20,1%, достигнув более 155 000 рубля. В Анапе же цены увеличились на 17,1%, достигнув уровня в 167 368 рублей за кв м. Сочи оказался лидером по росту цен, с ростом на 16,5% и усредненной стоимостью в 294 192 рубля за квадрат.

Как видно из представленных данных федерального портала «Мир квартир», курортные города Краснодарского края остаются востребованными на рынке недвижимости, привлекая как покупателей для личного проживания, так и инвесторов, ищущих объекты для сдачи в аренду. Важно отметить, что рост цен на недвижимость на черноморском побережье является следствием не только увеличения спроса, но и обусловлен экономическими и инфраструктурными изменениями в регионе.