Света не было в части Абхазии из-за ливней

Разгул стихии оставил без электричества, а также без водоснабжения часть Абхазии. Кроме того, в результате ливней был затоплен Сухум. Сейчас электрики уже вернули свет стране.

Гроза на время лишила жителей и гостей Абхазии благ цивилизации, таких как свет и водопровод.

Как рассказали в компании "Черноморэнерго", молния повредила ЛЭП "Очамчыра-220". Из-за разряда атмосферного электричества остались без света столица Сухум, часть Сухумского района, а также Гагрский и Гудаутский районы.

Впрочем, неполадки достаточно быстро были устранены, на данный момент электричество получает вся Абхазия.

В период отсутствия энергоснабжения простаивали и насосные станции, поэтому в Сухуме не было воды. С появлением света заработали и они, водоснабжение было возобновлено, передает "Интерфакс".

Кроме того, мощные ливни вызвали подтопления в Сухуме, кое-где уровень воды доходил до метра. Серьезнее всего пострадал район поселка Каштак, передает МЧС Абхазии.