Вестник Кавказа

Света не было в части Абхазии из-за ливней

Сухум
© Фото: МЧС Абхазии
Разгул стихии оставил без электричества, а также без водоснабжения часть Абхазии. Кроме того, в результате ливней был затоплен Сухум. Сейчас электрики уже вернули свет стране.

Гроза на время лишила жителей и гостей Абхазии благ цивилизации, таких как свет и водопровод.

Как рассказали в компании "Черноморэнерго", молния повредила ЛЭП "Очамчыра-220". Из-за разряда атмосферного электричества остались без света столица Сухум, часть Сухумского района, а также Гагрский и Гудаутский районы.

Впрочем, неполадки достаточно быстро были устранены, на данный момент электричество получает вся Абхазия.

В период отсутствия энергоснабжения простаивали и насосные станции, поэтому в Сухуме не было воды. С появлением света заработали и они, водоснабжение было возобновлено, передает "Интерфакс".

Кроме того, мощные ливни вызвали подтопления в Сухуме, кое-где уровень воды доходил до метра. Серьезнее всего пострадал район поселка Каштак, передает МЧС Абхазии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1215 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сухумский аэропорт наметил первые авианаправления

Сухумский аэропорт наметил первые авианаправления

Абхазия готовится стать лидером у российских туристов в этом году

Абхазия готовится стать лидером у российских туристов в этом году

На границе России и Абхазии восстановят старый мост

На границе России и Абхазии восстановят старый мост

Отдых в Абхазии подскочил в цене на 30% за месяц

Отдых в Абхазии подскочил в цене на 30% за месяц

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы