Набережную Сухума приводят в порядок к купальному сезону в Абхазии

Купальный сезон в Абхазии приближается – власти очищают набережную Сухума от мусора, готовя город к приезду туристов. В будущем популярную локацию планируется поддерживать в порядке.
Набережная Сухума очищается от мусора в преддверии туристического сезона, о ходе работ рассказал глава предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа.
По его словам, много мусора было вынесено на берег во время шторма. Причем море принесло как природный мусор, то есть ветки и бревна, и бытовой, передает "Апсныпресс".
"Объем большой, приходится работать как вручную, так и с применением спецтехники"
– Кур-ипа
Судя по видео, для работ используется экскаватор-погрузчик.
Глава предприятия уточнил, что, по мере приближения пляжного сезона, пляжи и набережную Сухума будут чистить чаще.
Напомним, ранее сообщалось, что купальный сезон в Абхазии стартует 1 июня – к этому дню пляжи должны быть готовы принимать туристов.