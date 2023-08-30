Вестник Кавказа

Набережную Сухума приводят в порядок к купальному сезону в Абхазии

Набережную Сухума приводят в порядок к купальному сезону в Абхазии
© Фото: Hons084 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Купальный сезон в Абхазии приближается – власти очищают набережную Сухума от мусора, готовя город к приезду туристов. В будущем популярную локацию планируется поддерживать в порядке.

Набережная Сухума очищается от мусора в преддверии туристического сезона, о ходе работ рассказал глава предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа.

По его словам, много мусора было вынесено на берег во время шторма. Причем море принесло как природный мусор, то есть ветки и бревна, и бытовой, передает "Апсныпресс".

"Объем большой, приходится работать как вручную, так и с применением спецтехники"

– Кур-ипа

Судя по видео, для работ используется экскаватор-погрузчик.

Глава предприятия уточнил, что, по мере приближения пляжного сезона, пляжи и набережную Сухума будут чистить чаще.

Напомним, ранее сообщалось, что купальный сезон в Абхазии стартует 1 июня – к этому дню пляжи должны быть готовы принимать туристов.

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