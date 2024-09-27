Похитителя электросамоката нашли в Кисловодске

В Кисловодске разыскали вора, укравшего электросамокат у одного из местных жителей. На него завели уголовное дело.

Похититель электросамоката найден в Кисловодске. О пропаже транспортного средства сообщил местный житель, рассказали в уголовном розыске Ставрополья.

Преступником оказался 29-летний мужчина из Пятигорска. После поимки он признал вину и объяснил свои действия. Он передал, что заметил не пристегнутый самокат около одного из зданий в Кисловодске и решил забрать его домой.

Похищенный электросамокат правоохранители вскоре передадут хозяину. Также они возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска.