Парламент Азербайджана одобрил Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня ратифицировал Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.
Договор о союзнических отношениях Азербайджана и Узбекистана был утвержден сегодня парламентом (Милли Меджлисом) Азербайджана.
В повестку прошедшего сегодня заседания Милли Меджлиса вошло обсуждение законопроекта "Об утверждении "Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан"".
Во время обсуждения депутаты отметили, что договор сможет сделать значительный вклад в развитие азербайджано-узбекистанских отношений.
По окончании обсуждений документ вынесли на голосование. Законодатели одобрили его, таким образом ратифицировав Договор.