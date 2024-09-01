Парламент Азербайджана одобрил Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня ратифицировал Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Договор о союзнических отношениях Азербайджана и Узбекистана был утвержден сегодня парламентом (Милли Меджлисом) Азербайджана.

В повестку прошедшего сегодня заседания Милли Меджлиса вошло обсуждение законопроекта "Об утверждении "Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан"".

Во время обсуждения депутаты отметили, что договор сможет сделать значительный вклад в развитие азербайджано-узбекистанских отношений.

По окончании обсуждений документ вынесли на голосование. Законодатели одобрили его, таким образом ратифицировав Договор.