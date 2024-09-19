Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Швейцарии

Представители Азербайджана и Армении поговорят в Женеве об урегулировании в регионе. Данный вопрос будет обсуждаться на встрече спикеров парламентов.

В середине октября спикеры парламента Азербайджана и Армении проведут переговоры в Женеве. Об этом рассказали в Межпарламентском союзе, на ассамблее которого и состоится встреча Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна.

"Двусторонняя встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана в третий раз состоится на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве с 13 по 17 октября"

– Томас Фитцсимонс

Центральной темой встречи станут мирные усилия на Южном Кавказе, передает РИА Новости.

Точная дата переговоров пока не определена.