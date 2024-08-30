Вестник Кавказа

Парламент 10-го созыва проведет свое последнее заседание в Грузии через неделю

парламент Грузии
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузинские парламентарии нынешнего созыва соберутся на последнее заседание на следующей неделе. Оно запланировано на 17 сентября.

В Грузии на следующей неделе пройдет последнее пленарное заседание парламента 10-го созыва. Об этом рассказал его председатель высшего законодательного органа.

"На пленарном заседании у нас будет для рассмотрения два закона – "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и "Об амнистии" в третьем чтении"

– Шалва Папуашвили

При этом он подчеркнул, что традиционное заседание бюро не состоится.

"Вопросов больше нет. Если будет какая-то необходимость, я сообщу членам бюро"

– председатель парламента

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