Отопление на день отключат в Краснодаре - названы адреса

В Краснодаре 19 января не будет тепла в 45 многоэтажных домах. Также под отключение, связанное с ремонтом, попала средняя школа №47.

Без отопления в пятницу останутся 36 многоэтажек и одна школа в Краснодаре.

Подача тепла остановится в 09.00 и продлится до 17.00. Отключение затронет по восемь многоквартирных домов на трех улицах. На Клинической улице - 12, 14, 14/1, 18, 22, 27, 29, 31, на Выставочной - 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 18, на улице Юннатов - 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. На улице 40-летия Победы отключением будут затронуты два дома, 16 и 18. Тепла не будет и в домах 103, 109, 111, 113 по улице Крупской, в домах 9, 17, 19 на Гражданской, в 214, 220, 222 на Садовой.

Кроме того, на Садовой без тепла останется школа №47, первые два урока отменены.

Отключение связано с необходимыми ремонтными работами на теплосети.