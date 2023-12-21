Центр Краснодара снова оставался без электричества

Энергосистему столицы Кубани продолжает лихорадить – сегодня без электроэнергии остался центр Краснодара, Западный городской округ.

В электросетях снабжения Краснодара зафиксирована очередная авария – на этот раз без электроэнергии остались жители центра, сообщила в своем Telegram-канале Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара.

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе города произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Без света остались и ПС "Нефтеперерабатывающий завод" "НПЗ-3", РП-27 - ТП-1537 и девять трансформаторных подстанций, передает портал Юга.ру.

Помимо промышленных предприятий, без электроэнергии, а значит – без воды и тепла, оставались и жители дести центральных улиц города.

Причина отключения не сообщается, остается только предполагать, что это связано с резким похолоданием в регионе. К счастью, энергетикам удалось достаточно быстро восстановить подачу электричества.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", аналогичная аварии произошла в Краснодаре накануне - в 7:40 был аварийно отключен от электроснабжения из-за повреждения на линии электропередачи 6-10 кВ целый Прикубанский округ столицы.