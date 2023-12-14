Утренняя авария оставила без света часть Краснодара

Сегодня утром на одной из энергетических подстанций Краснодара произошла авария, оставившая без электроэнергии более 150 домов на 10 улицах города.

Сегодня утром на подстанции в Краснодаре произошла авария, без света остались более 150 домов и 6 школ и детсадов, сообщает Telegram-канал муниципального центра управления города.

"Из-за аварии на подстанции без электричества временно остались жители 151 дома по улицам: Гаврилова, Коммунаров, Зиповская, 40 лет Победы, Юннатов, Клиническая, Колхозная, Курчатова, Механическая, Офицерская"

- муниципальный центр управления Краснодара

В зону отключения попали пять детских садов и одна школа, передает "Интерфакс".

Причины аварии не сообщаются, сроки ее устранения тоже неизвестны.