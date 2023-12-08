Ледяной дождь обесточил почти сотню донских ЛЭП

Ростовская область продолжает оставаться во власти ледяного плена – под тяжестью льда оборваны 93 линии электропередачи, которые в аварийном режиме восстанавливают донские энергетики.

Ледяной дождь, обрушившийся на Ростовскую область, облепил провода линий электропередачи и привел к обрыву части из них, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

"Обращения поручил держать на контроле региональному Минпрому. По состоянию на 15:00 мск в Ростовской области зафиксировано отключение 93-х линий электропередачи. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы"

- Василий Голубев

Многочисленные аварии на ЛЭП региона ликвидируют сотрудники энергетических компаний, они обеспечены всем необходимым и будут работать до полного восстановления электроснабжения, заверил губернатор.

Ранее глава региона сообщал, что ледяной дождь спровоцировал массовые отключения электроэнергии по всей области, точное число оставшихся без электричества ее жителей Голубев не назвал.

В то же время прогноз донских синоптиков на ближайшие дни неутешительный: сильный гололед в области продлится как минимум 16, 17 и в первой половине дня 18 декабря, сообщили в ГУ МЧС региона.