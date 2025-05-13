ОТГ поддержала кандидатуру Азербайджана в члены комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация тюркских государств выразила поддержку кандидатуре Азербайджана в качестве члена Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО на ближайшие четыре года, говорится декларации по итогам неофициального саммита ОТГ.
Кандидатура Азербайджана в члены комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО получила поддержку от Организации тюркских государств.
Об этом говорится в декларации, которая была подписана сегодня на неофициальной встрече глав государств ОТГ, которая состоялась в Будапеште.
Речь идет о членстве Азербайджана в организации на срок 2025-2029 годов.
Помимо этого, ОТГ одобрила кандидатуру Азербайджана в члены Исполнительного Совета ООН-Habitat.
Стоит отметить, что также получили одобрение кандидатуры:
- Узбекистана на пост непостоянного члена СБ ООН на 2035–2036 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027–2031 годы,
- Казахстана на пост председателя 86-й сессии Генассамблеи ООН на 2031–2032 годы, СБ ООН на 2039–2040 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027–2031 годы,
- Турции на пост непостоянного члена СБ ООН на 2037–2038 годы, Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025–2029 годы и ECOSOC на 2026–2028 годы.