ОТГ поддержала кандидатуру Азербайджана в члены комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация тюркских государств выразила поддержку кандидатуре Азербайджана в качестве члена Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО на ближайшие четыре года, говорится декларации по итогам неофициального саммита ОТГ.

Кандидатура Азербайджана в члены комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО получила поддержку от Организации тюркских государств.

Об этом говорится в декларации, которая была подписана сегодня на неофициальной встрече глав государств ОТГ, которая состоялась в Будапеште.

Речь идет о членстве Азербайджана в организации на срок 2025-2029 годов.

Помимо этого, ОТГ одобрила кандидатуру Азербайджана в члены Исполнительного Совета ООН-Habitat.

Стоит отметить, что также получили одобрение кандидатуры: