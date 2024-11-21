В Будапеште начался неформальный саммит ОТГ

Будапешт сегодня принимает лидеров стран ОТГ, которые соберутся на неформальном саммите организации.

Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартовал неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в котором примут участие лидеры стран объединения и стран-наблюдателей.

Мероприятие посещает президент Азербайджана Ильхам Алиев, который ранее встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Накануне прошла неформальная встреча глав МИД стран ОТГ. В частности, на встрече присутствовал глава дипломатии Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отметим, что саммит ОТГ впервые проходит на территории государства-наблюдателя организации. Девиз мероприятия в Будапеште "Место встречи Востока и Запада".

Роль ОТГ на мировой арене

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимости Организации тюркских государств системе международных отношений.

"Международный авторитет Организации тюркских государств создают и поднимают ее участники. Эта организация в своем роде уникальна тем, что в нее входят как члены НАТО, так и члены ОДКБ. Наряду с этим Турция является пространством таможенного союза Европейского Союза, а Казахстан и Кыргызстан — члены Евразийского экономического союза. То есть формально между государствами-членами ОТГ вроде бы должны быть противоречия, но в реальности они, напротив, активно сотрудничают", - прежде всего сказал он.

"Это означает, что Организация тюркских государств по умолчанию играет роль стабилизатора на Евразийском континенте, снимая часть противоречий, которые могут возникать между противостоящими военно-политическими и экономическим блоками. Проекты в рамках ОТГ – транспортно-логистические, информационные, энергетические – повышают важность на международной арене как отдельных государств-членов ОТГ, так и организации в целом", - подчеркнул Фархад Мамедов.

Политолог назвал Азербайджан одним из наиболее активных участников ОТГ. "Азербайджан является одним из локомотивов этой структуры. Нельзя забывать, что Совет тюркских государств, позднее преобразованный в Организацию тюркских государств, был создан в Нахчыване в 2009 году. Мы всячески поддерживаем любые интеграционные процессы в рамках ОТГ. Эти процессы возникают естественным путем, поэтому, конечно занимают время. Но тем не менее Азербайджан – один из главных интересантов ОТГ", - заключил эксперт "Валдая".