Главы МВД ОТГ проведут встречу в Баку на этой неделе

В азербайджанской столице на этой неделе состоится вторая встреча глав МВД тюркских государств, рассказал генсек ОТГ. Страны ОТГ развивают сотрудничество в правоохранительной сфере.

На этой неделе в Баку будет проходить вторая встреча министров внутренних дел стран Организации тюркских государств (ОТГ), рассказал генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев на заседании Совета глав МИД в рамках неформального саммита ОТГ, который проходит сегодня в Будапеште.

"Активизируется и координация между тюркскими институтами. Сотрудничество в области юстиции и правоохранительной деятельности продолжает развиваться стабильно и эффективно. Вторая встреча министров внутренних дел стран запланирована на конец текущей недели в Баку"

– генсек ОТГ

Омуралиев подчеркнул, что страны Организации отмечают прогресс в вопросах финансирования и устойчивого развития. В планах проведение в Астане первого заседания Совета центральных банков стран-членов ОТГ и Совета по экологическому финансированию.