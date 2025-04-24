Неформальная встреча глав МИД ОТГ состоялась в Будапеште

В Венгрии 20-21 мая проходит неформальный саммит стран Организации тюркских государств. Во вторник вечером состоялась неформальная встреча глав МИД стран ОТГ.

Министры иностранных дел стран Организации тюркских государств (ОТГ) провели неформальную встречу в Будапеште 20 мая.

Встреча состоялась накануне неформального саммита ОТГ, который пройдет 21 мая с участием лидеров стран ОТГ и стран-наблюдателей. Саммит ОТГ впервые проходит на территории государства-наблюдателя ОТГ. Девиз встречи в Будапеште "Место встречи Востока и Запада".

На встрече министров было сделано фото, на нем запечатлены главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Турции — Хакан Фидан, Казахстана — Мурат Нуртлеу, Кыргызстана — Жээнбек Кулубаев, Узбекистана — Бахтияр Саидов, принимающей мероприятие Венгрии Петер Сийярто, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В Венгрии с рабочим визитом находится президент Азербайджана Ильхам Алиев для участия в неформальном саммите. Ожидается, что во встрече примут участие все лидеры ОТГ.