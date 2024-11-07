Токаев отправится в Будапешт на встречу лидеров стран ОТГ

Визит в Венгрию совершит на этой неделе президент Казахстана. В Будапеште состоится неофициальный саммит ОТГ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправится с визитом в Венгрию, где будет проходить неофициальный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Мероприятие запланировано на 20-21 мая и пройдет по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это будет первый в истории неофициальный саммит ОТГ, который пройдет на территории страны-наблюдателя.

В Будапешт прибудут, как ожидается, все президенты стран-членов ОТГ, которая включает Азербайджан, Казахстан, Турцию, Кыргызстан и Узбекистан. Также во встрече будут участвовать представители стран-наблюдателей при ОТГ и генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.