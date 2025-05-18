Азербайджан вложил свыше $20 млрд в страны ОТГ

Сегодня Будапешт принимает саммит ОТГ, участником которого стал президент Азербайджана Алиев. В ходе мероприятия он передал, что Баку вложил более $20 млрд в страны-члены организации.

Азербайджан инвестировал свыше $20 млрд в страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ), заявил президент республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

"В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру – автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт"

- Ильхам Алиев

Он также рассказал, когда начнет работу Тюркский инвестиционный фонд. По словам президента Азербайджана, его запустят уже в 2025 году.

Напомним, что сегодня в венгерской столице проходит неформальный саммит ОТГ, в котором участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев. До этого он провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.