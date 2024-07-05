Особые ожидания - в Грузии рассказали о летнем сезоне и туризме

Текущий летний сезон в Грузии ожидается хорошим, с увеличением числа иностранных туристов. В основном Грузия ориентируется на гостей из Европы и стран Ближнего Востока.

Туристический сезон в Грузии в 2024 году связан с особыми ожиданиями, об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.

"У нас особые ожидания от летнего сезона. Мы думаем, что это будет очень хороший сезон… Мы думаем, что в конце третьего квартала и конце лета нас ждет очень хороший туристический сезон"

– Омиадзе

Грузия ставит целью привлекать больше состоятельных европейцев и арабов на отдых. Ведутся работы по обновлению туристической инфраструктуры на морских курортах, созданию новых канатных дорогах на горнолыжных курорте Гудаури. На развитие туризма в этом году выделено свыше 200 млн лари - $75 млн.

С начала года в Грузии побывало свыше 3 млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Ожидается, что в 2024 году Грузия получит $4,5 млрд дохода от туризма, что побьет прежний рекорд, установленный в 2023 году.