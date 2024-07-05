Вестник Кавказа

В Грузии появятся первые отели "все включено"

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько новых отелей откроется в Грузии на берегу моря в следующем году. Премиум-отели формата "все включено" будет строить крупная международная сеть. В Грузии сегодня нет отелей All Inclusive.

Черноморское побережье Грузии будет застраиваться роскошными гостиничными комплексами, первые такие отели будут открыты в Батуми в следующем году, сообщает Forbes Georgia.

К лету 2025 года в Грузии на море будут открыты пять роскошных отелей, работающих по системе "все включено", они войдут в комплекс Wyndham Grand Batumi Gonio известной международной сети отелей. Общий номерной фонд комплекса составит 1055 комнат.

Роскошный отельный комплекс будет принимать состоятельных иностранцев, его постояльцами станут туристы с годовым доходом от $500 тыс. По данным СМИ, личные номера в строящемся отельном комплексе приобрели уже некоторые селебрити - Екатерина Варнава, Хабиб Нурмагомедов и другие.

Комплекс Grand Batumi Gonio будет включать не только отели, но и рестораны, бары, спа-центры, бассейны, детские игровые площадки.

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