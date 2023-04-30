Основные трассы Кавказа открыли для всех

Опубликовано: 15:57, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в горах Кавказа открылись для всех видов автоперевозок две главные трассы, связывающие Россию с Грузией и Южной Осетией, закрытые ранее из-за непогоды.

Движение всех видов транспорта сегодня возобновили по Транскавказской автомагистрали (Транскаму), сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Разрешить движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За ночь дорогу расчистили от снега, и теперь безопасности движения по ней ничего не мешает. Дорога была закрыта минувшей ночью из-за ухудшения погоды. До этого Транскам закрывали в ночь на субботу, но минувшим утром магистраль заработала снова.

Следующей сдалась Военно-Грузинская дорога – ее тоже открыли для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. Ограничения на ней на проезд большегрузного транспорта действовали с 22:45 мск субботы из-за непогоды на территории Грузии.