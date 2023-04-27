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Военно-Грузинскую дорогу опять закрыли для большегрузов

Военно-Грузинскую дорогу опять закрыли для большегрузов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прошедшей ночью из-за непогоды в Грузии снова была закрыта для большегрузов Военно-Грузинская дорога, сообщили в МЧС России.

Военно-Грузинскую дорогу минувшей ночью опять временно закрыли для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Движение закрыто с 04:00 мск 27 апреля 2023 года до особого распоряжения, добавили в МЧС РФ.

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