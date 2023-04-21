АЗС на трассе "Кавказ" в Дагестане станет больше

Опубликовано: 16:44, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане на трассе "Кавказ" откроется 12 новых автозаправок. Это связано с ростом потока автомобилей в рамках МТК Север-Юг.

Федеральная трасса "Кавказ" в Дагестане будет оснащены новыми заправками.

Планируется построить вдоль дороги 12 новых АЗС, чтобы обслуживать, в том числе грузовые автомобили из Азербайджана, следующие в рамках транспортного коридора "Север-Юг". В настоящее время подбираются подходящие для съездов участки дороги, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Сеть заправок расширится в рамках соглашения с "Газпромом".

В рамках МТК "Север-Юг" ремонтируются 4 КПП на российско-азербайджанской границе, также капремонт будет проведен и на трассе "Кавказ". Работы планируется завершить к концу 2023 года.

В Дагестане ожидают увеличения потока автотранспорта по трассе, как со стороны азербайджанских грузоперевозчиков, так и со стороны российских туристов, "на несколько порядков".