Основные мировые валюты стремительно теряют позиции

Опубликовано: 7:26, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром на открытии торгов на Московской валютной бирже основные мировые валюты устремились вниз по отношению к рублю.

Открытие валютных торгов на Московской бирже сегодня утром ознаменовалось резким укреплением рубля – доллар упал ниже 97 рублей, а евро - ниже 103 рублей впервые с 29 сентября, вслед за ними устремился и китайский юань, который опустился ниже 13,5 руб. впервые с 2 октября.

На 07:00 мск доллар терял 3,74% от своей стоимости накануне, опускаясь до отметки 96,45 рублей, евро терял 3,66% и торговался за 102,59 рублей, а юань снижался на 2,04%, до 13,429 рублей, передает ТАСС.

Однако уже через 10 минут доллар приостановил падение и набрал вес до 97,1 рубля, евро - до 103,63 рубля, а вот стоимость китайской национальной валюты упала до 13,285 рублей.