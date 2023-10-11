РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Курс доллара растет на Мосбирже

Курс доллара растет на Мосбирже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар этим утром уверенно идет вверх - на открытии торгов он достиг 100,65 рубля. Евро подешевел, приблизившись к 106 рублям.

Утром в среду торги на Московской бирже стартовали ростом курса доллара.

Доллар в начале торгов прибавил 34,75 копейки и торгуется по 100,65 рубля.

Европейская валюта, напротив, начала день со снижения - минус 24,5 копейки, курс на момент открытия сессии составляет 106,16 рубля.

Китайский юань укрепился на 2,5 копейки по отношению к данным на закрытие прошлой сессии и достиг 13,76 рубля.

Рекорд 2023: доллар преодолел порог в 102 рубля

Рекорд 2023: доллар преодолел порог в 102 рубля

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version