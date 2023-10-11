Курс доллара растет на Мосбирже

Доллар этим утром уверенно идет вверх - на открытии торгов он достиг 100,65 рубля. Евро подешевел, приблизившись к 106 рублям.
Утром в среду торги на Московской бирже стартовали ростом курса доллара.
Доллар в начале торгов прибавил 34,75 копейки и торгуется по 100,65 рубля.
Европейская валюта, напротив, начала день со снижения - минус 24,5 копейки, курс на момент открытия сессии составляет 106,16 рубля.
Китайский юань укрепился на 2,5 копейки по отношению к данным на закрытие прошлой сессии и достиг 13,76 рубля.