Курс доллара растет на Мосбирже

Опубликовано: 7:18, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар этим утром уверенно идет вверх - на открытии торгов он достиг 100,65 рубля. Евро подешевел, приблизившись к 106 рублям.

Утром в среду торги на Московской бирже стартовали ростом курса доллара.

Доллар в начале торгов прибавил 34,75 копейки и торгуется по 100,65 рубля.

Европейская валюта, напротив, начала день со снижения - минус 24,5 копейки, курс на момент открытия сессии составляет 106,16 рубля.

Китайский юань укрепился на 2,5 копейки по отношению к данным на закрытие прошлой сессии и достиг 13,76 рубля.