Рекорд 2023: доллар преодолел порог в 102 рубля

Опубликовано: 14:39, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллар впервые за полтора года превысил 102 рубля на Мосбирже. Юань также вернулся к значениям марта 2022 года и торгуется по 14 рублей.

Доллар подорожал до 102 рублей, такой курс наблюдается в этом году впервые.

Утром в понедельник торги на Мосбирже открылись снижением доллара, евро и юаня, однако к середине дня каждая из валют значительно укрепилась относительно рубля.

Так, курс доллара в ходе торгов 9 октября поднялся выше 102 рублей - до 102,35 рубля. Эта планка была взята впервые с 23 марта прошлого года.

Евро торгуется по 108 рублей. До такого уровня курс не поднимался с 15 августа.

Китайский юань сегодня повторил рекорд прошлого года, он подорожал выше 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года.