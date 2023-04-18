Основные мировые валюты снова растут на Мосбирже

Опубликовано: 7:55, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курсы основных мировых валют на открытии Московской валютной биржи сегодня утром показали дружный рост по отношению к рублю – больше других выросла в цене европейская валюта.

Сегодня утром на открытии торгов на Московской валютной бирже курс евро показал рост на 25,75 копеек и сейчас стоит 89,41 рублей.

Ощутимо вырос и курс американской валюты - по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он подрос на 14 копеек и сейчас торгуется по цене в 81,54 рубля за доллар.

Вслед за "старшими братьями" дорожает и китайская национальная валюта – прибавив в весе 1,6 копейки, юань сейчас стоит 11,83 рубля.