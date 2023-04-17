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Рубль вырос на Мосбирже

Рубль вырос на Мосбирже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рубль немного укрепился относительно доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже сегодня. Курс доллара снизился до 81,40 рубля, курс евро - до 89,37 рубля.

Торги на Московской бирже в понедельник открылись ростом иностранной валюты, однако к полудню российский рубль укрепился.

На 12.03 курс доллара расчетами "завтра" снизился на 39 копеек, составив 81,40 рубля. Курс европейской валюты опустился еще сильнее, на 83 копейки, достигнув 89,37 рубля. Китайский юань также немного подешевел, на 7 копеек, до 11,82 рубля.

Отметим, что на прошлой неделе доллар преодолевал отметку в 82,10 рубля, евро достигал 90,20 рубля.

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